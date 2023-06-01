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19:41 01.06.2023

Зеленський: Найкращі гарантії безпеки - це НАТО, адже поки немає прикладів, щоб Росія напала на якусь країну з Альянсу

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Зеленський: Найкращі гарантії безпеки - це НАТО, адже поки немає прикладів, щоб Росія напала на якусь країну з Альянсу

Найкращими гарантіями безпеки є членство в НАТО, оскільки поки немає прикладів, щоб Росія напала на якусь із країн Альянсу, заявив президент України Володимир Зеленський.

"(Припустимо - ІФ-У) у нас є гарантії безпеки. Вони потрібні нам для чого? Для того - що ми не в НАТО. В іншому випадку на нас би Росія не напала. Або, якби напала, то нас би захищав Альянс. Але, тим не менш, я вважаю, що не напала б. Тому що я не знаю зараз прикладів, у яку країну НАТО з агресією прийшла Росія. Поки що цього я не бачу. Це говорить про те, що найкращі гарантії безпеки - це НАТО", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Європейського політичного співтовариства в Молдові.

Як він зазначив, НАТО - це абсолютно зрозуміла інфраструктура гарантій безпеки для України. Водночас глава держави вкотре нагадав, що Україна хотіла б їх мати ще до моменту вступу в Альянс.

"Поки ми не в НАТО, ми хочемо мати гарантії безпеки. І бажано, щоб при цих гарантіях безпеки був чіткий сигнал, що вони діють доти, доки Україна не буде в НАТО... Ми точно знаємо, що нам потрібно", - сказав президент.

Відповідаючи на запитання - чи погодилася б Україна отримати безпекові гарантії, які не приведуть її до НАТО в разі, якщо відбудеться процес мирного врегулювання з РФ, Зеленський зазначив, що для початку потрібно зрозуміти - які та хто є гарантом.

"Давайте уявимо собі, що хтось буде думати, чи давати нам гарантії безпеки (не НАТОвські - ІФ-У). Тоді потрібно зрозуміти - які. Якщо це не НАТО, то що? І хто? Головне - хто гарантер? У нас був Будапештський меморандум. І що сталося? Ми знаємо. Ми віддали ядерну зброю. Ми сучасні, цивілізовані люди це зробили. Натомість мали отримати захист, як мінімум, суверенітету і територіальної цілісності. Але Україна частково і тимчасово втратила територію. І людей, які захищають державу - вже не тимчасово, а назавжди. Тому - чи існують якісь гарантії безпеки крім НАТО? Напевно потрібно думати: що це", - резюмував президент.

 

 

 

Теги: #нато #безпека #гарантії

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