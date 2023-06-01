За добу українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження ворога

За добу авіація сил оборони завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також двох по зенітно-ракетних комплексах окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці у четвер увечері.

Протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили один пункт управління, один зенітно-ракетний комплекс, п'ять артилерійських підрозділів на вогневій позиції, дев'ять районів зосередження озброєння і військової техніки ворога.