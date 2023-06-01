Румунія підтримає вступ України до НАТО, коли дозволять умови

Президенти України та Румунії Володимир Зеленський і Клаус Йоганніс підписали в четвер у Кишиневі спільну декларацію, згідно з якою Румунія "підтримує Україну в тому, щоб стати членом НАТО, щойно дозволять умови".

"Президент України та президент Румунії: вітають значні досягнення України у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції; підтверджують свій намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України до альянсу та імплементації стандартів НАТО", - йдеться в тексті.

Вони також "висловлюють готовність провести двосторонні консультації щодо міжнародних гарантій безпеки України на період до набуття членства в НАТО на основі Київського безпекового договору від 13 вересня 2022 року".

"Україна високо цінує політичну та практичну допомогу, яку надають Румунія та громадяни Румунії в цей критичний період, включно з, але не обмежуючись, прийняттям біженців, транзитом міжнародної допомоги, сприянням експорту зерна, підтримкою зусиль України із самооборони та стійкості, зокрема розбудовою оборонних спроможностей", - зазначається в тексті.

Румунія, йдеться в декларації, "підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться, та продовжуватиме надавати багатовимірну допомогу Україні й закликати до посилення міжнародної допомоги та підтримки України".

Сторони, йдеться також у тексті, співпрацюватимуть із метою "підтримання стабільності та стійкості вразливих країн нашого регіону, що зазнали негативного впливу внаслідок військової агресії Росії; забезпечення свободи та безпеки навігації в Чорному морі відповідно до міжнародних норм і принципів; досягнення тривалої безпеки, стабільності, демократії та процвітання в регіоні Чорного моря".