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17:11 01.06.2023

Кабмін доручив ОВА евакуювати дітей із закладів цілодобового перебування в зоні бойових дій

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Кабмін доручив ОВА евакуювати дітей із закладів цілодобового перебування в зоні бойових дій

Кабінет Міністрів доручив обласним військовим адміністраціям евакуювати дітей із закладів цілодобового перебування, що розташовані в зоні бойових дій менше ніж за 50 км від кордону з Росією і менше ніж за 100 км від тимчасово окупованої території, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Врегулюємо питання тимчасової евакуації та повернення за місцем проживання дітей, які навчаються в закладах цілодобового перебування. Йдеться про будинки дитини, спецзаклади, прихистки для дітей, будинки-інтернати", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в четвер.

Кабмін також доручив обласним військовим адміністраціям евакуювати дітей із закладів, які розташовані в зоні бойових дій менше ніж за 50 км від кордону з Росією і менше ніж за 100 км від тимчасово окупованої території.

Крім того, уряд розширив право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Зокрема спрощено процедуру для тимчасово переміщених дітей.

"Цей статус після нашої перемоги дасть змогу дитині претендувати на компенсацію від держави-агресора", - наголосив Шмигаль.

Теги: #евакуація #діти #прифронтова_зона

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