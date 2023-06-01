На Закарпатті заборонили діяльність УПЦ (МП) - облрада

Депутати Закарпатської обласної ради підтримали рішення про заборону діяльності Української православної церкви (Московського патріархату), повідомляє пресслужба облради.

"На Закарпатті заборонили діяльність релігійних організацій, пов’язаних із РФ. Відповідне рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері діяльності громадських та релігійних організацій на території Закарпатської області" щойно підтримали депутати обласної ради", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці у фейсбуці у четвер.

Зазначається, що, зокрема, в рішенні зазначено: "Заборонити на території Закарпатської області діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов’язані з країною-агресором Російською Федерацією".

До заборони у цьому рішенні депутати облради також рекомендують правоохоронним органам забезпечити швидке та дієве реагування на виявлення фактів ведення антиукраїнської пропаганди з боку представників релігійних, громадських та інших організацій.