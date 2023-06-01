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16:10 01.06.2023

Україні має бути запропонована компенсація за те, що НАТО наразі не може прийняти її до свого членства - Науседа

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Україні має бути запропонована компенсація за те, що НАТО наразі не може прийняти її до свого членства - Науседа

Україні має бути запропонована компенсація за те, що НАТО наразі не може запросити її стати своїм повноправним членом, вважає президент Литви Гітанас Науседа.

"Ми багато разів говорили, що не можна повторювати порожні формулювання про відкриті двері до НАТО. Ми маємо знайти щось, щоб компенсувати нашу нездатність надати Україні повне членство в НАТО наразі", - заявив Науседа на саміті Європейського політичного співтовариства в Молдові.

Він також зазначив, що в умовах, коли міжнародні партнери розуміють, що не можуть запропонувати Україні членство в Альянсі під час війни, необхідно знайти достатні гарантії безпеки, включно з військовою та політичною підтримкою, а також інституційні рамки для тіснішого співробітництва між Україною та НАТО.

Крім того, литовський президент заявив, що на вільнюському саміті НАТО обов'язково обговорюватимуть, зокрема, післявоєнну ситуацію в Україні і, зокрема, зміцнення протиповітряної оборони Польщі та країн Балтії.

"Ситуація дуже серйозна, і, на жаль, вона погіршується, особливо зважаючи на те, що Білорусь активно залучена в цей конфлікт і готова розгорнути тактичну ядерну зброю", - сказав Науседа.

Теги: #нато #україна #науседа

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