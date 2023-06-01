Окупанти втратили майже дві роти особового складу та чотири склади боєприпасів за добу на Таврійському напрямку

Втрати російських окупантів вбитими і пораненими на Таврійському напрямку становили майже дві роти за минулу добу, також знищено і пошкоджено шість одиниць озброєння і техніки противника, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 832 вогневих завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено та пошкоджено шість одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема танк, БМП, один міномет 82 мм, протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", самохідну гаубицю 2С19 "Мста – Б" та гаубицю Д-30. Також було знищено чотири склади з боєприпасами ворога", - написав Тарнавський у телеграмі у четвер.