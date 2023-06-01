Окупанти завдали удару по Індустріальному району Харкова, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється - мер

Російські окупаційні війська завдали удару по Індустріальному району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові лунають вибухи. Поки що відомо про удар по Індустріальному району. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Водночас голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову та області. "До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.