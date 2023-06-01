Кличко просить Офіс президента відсторонити голову Деснянської РДА

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Офісу президента України та уряду з проханням відсторонити від посади голову районної державної адміністрації (РДА) Деснянського району Києва Дмитра Ратнікова.

"Звернувся до Офісу президента та уряду, які погоджують призначення та звільнення глав районів столиці, про відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обов'язків, поки триває слідство щодо того чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей. Відстороненим має бути і керівник медзакладу, якого призначала Деснянська райадміністрація", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, біля 02:45 1 червня окупанти продовжили серію атак на Київ. Противник атакував балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Сили протиповітряної оборони ліквідували 10 із 10 випущених ракет, проте внаслідок повітряного бою в Деснянському районі Києва загинули двоє жінок і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити до закритого бомбосховища. Дістали поранення ще 12 мирних жителів у Дніпровському та Деснянському районах столиці. Пошкоджено поліклініку, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через ненадання доступу до укриття в поліклініці. Слідство ведуть за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Раніше Кличко заявив, що відповідальність за доступність укриттів несуть голови РДА та керівники закладів, у яких розташовані укриття.