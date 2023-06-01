У Нацполіції України уточнили кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ

У Національній поліції України уточнили кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ, а також руйнування інфраструктури.

"Сьогодні вночі Росія вбила 9-річну дівчинку (інформація уточнена), її 34-річну матір і 33-річну жінку. Ще 12 осіб дістали поранень", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що під час чергової атаки Росії в Києві пошкоджено медзаклад, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

Поліцейські разом з іншими екстреними службами продовжують працювати на місцях і документують наслідки чергового нападу держави-терориста.