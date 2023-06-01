Фахівці КМДА з'ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці в Деснянському районі

Фахівці департаменту муніципальної безпеки при Київській міській державній адміністрації з'ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці в Деснянському районі, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У поліклініку в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці з'ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці", - написав він у телеграм-каналі.

Мер зазначив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медустанови і голова району, який повинен контролювати роботу укриттів, що знаходяться на карті міста.

"Усі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно", - наголосив він.