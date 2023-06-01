РФ знову атакувала Україну "Іскандерами", ППО ліквідувала 10 із 10

РФ знову атакувала Україну "Іскандерами", українська протиповітряна оборона ліквідувала 10 із 10, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

"Сьогодні вночі противник знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області", - ідеться в повідомленні.

Повідомляють, що попередньо силами і засобами Повітряних сил Збройних сил України 10 із 10 ракет було знищено.