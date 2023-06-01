Події

07:12 01.06.2023

У Львові школяр потрапив до реанімації із вогнепальним пораненням

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У Львові школяр потрапив до реанімації із вогнепальним пораненням

У Львові 14-річного школяра госпіталізовано в реанімацію з вогнепальним пораненням, повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

"Попередньо встановлено, що 14-річний школяр отримав вогнепальне поранення грудної клітини внаслідок випадкового пострілу з помпової рушниці", - зазначено в повідомленні поліції.

За даними поліції, сьогодні о 16:30 у поліцію повідомив лікар швидкої допомоги про виклик у квартиру на вулиці Шевченка, де він виявив 14-річного підлітка з вогнепальним пораненням.

Опергрупа поліції встановила, що поранений прийшов у гості до свого однокласника.

"Коли хлопчики розглядали рушницю батька, пролунав постріл, підліток дістав поранення, його госпіталізували", - зазначено в повідомленні.

Зброю вилучено, відкрито кримінальне провадження за фактом недбалого поводження з вогнепальною зброєю.

 

 

Теги: #львів #поранення #школяр

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