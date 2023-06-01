1 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 463 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 463 RUSSIAN AGRESSION

1 червня в Україні та світі відзначають Міжнародний день захисту дітей, Всесвітній день батьків, Всесвітній день молока, Всесвітній день малювання та Всесвітній день рішучості.

У Китаї - День дитини, у Тунісі - День Конституції, у Грузії – День святої Ніно, просвітительки Грузії.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Патрикія, єпископа Пруського.

Міжнародний день захисту дітей

Міжнародний день захисту дітей - одне з найстаріших міжнародних свят. Рішення про його проведення було ухвалено 1925 року на Всесвітній конференції, присвяченій питанням благополуччя дітей, у Женеві.

У Міжнародного дня дітей є прапор. На зеленому тлі, що символізує зростання, гармонію, свіжість і родючість, навколо знака Землі розміщені стилізовані фігурки - червона, жовта, синя, біла і чорна. Вони символізують різноманітність і терпимість. Знак Землі, розміщений у центрі, - це символ нашого спільного дому.

В Україні День захисту дітей відзначається з 1998 року.

Всесвітній день батьків

Всесвітній день батьків було проголошено на 66-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2012 року, і від 2013 року, його відзначають щорічно "на честь батьків в усьому світі" в перший день літа - 1 червня.

Всесвітній день молока

Уперше це свято відзначили 2001 року за пропозицією Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Відтоді традиція набула широкого розповсюдження в багатьох країнах світу.

Мета свята - популяризація молока і молочних продуктів серед людей, а також інформування населення про діяльність, пов'язану з молоком і молочним виробництвом.

Ще цього дня:

1935 - У Великій Британії запроваджено номерні знаки до автомобілів та обов'язкове складання іспитів на водійські права;

1938 - У США вийшло 1-е число журналу коміксів "Action Comics", в якому з'явився відомий нині Супермен;

1943 - Над Біскайською затокою німці збили літак, у якому, на їхню думку, з Лісабона до Лондона летів британський прем'єр Вінстон Черчилль. Насправді це був звичайний цивільний літак, усі пасажири якого загинули, включно з британським актором Леслі Говардом, знаменитим виконавцем ролі Ешлі Вілкіса у фільмі "Віднесені вітром";

1958 - Під час політичної кризи, пов'язаної з повстанням в Алжирі, Шарль де Голль став прем'єр-міністром Франції;

1969 - У Канаді на радіо і телебаченні заборонили рекламу тютюнових виробів;

1980 - Розпочав роботу перший цілодобовий інформаційний канал CNN, який, за словами його власника Теда Тернера, буде в ефірі "до кінця світу";

1988 - Президент США Рональд Рейган і радянський лідер Михайло Горбачов обмінялися в Москві ратифікаційними документами згідно з договором про скорочення ядерних ракет середнього радіусу дії, підписаним у грудні 1987 року;

1990 - У Вашингтоні президент США Джордж Буш і радянський лідер Михайло Горбачов підписали договір про припинення виробництва хімічної зброї та скорочення вже наявних її арсеналів.

1998 - Створено Європейський центральний банк;

Церковне свято

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Патрикія, єпископа Прусського.

Святий Патрикій жив у I столітті і був єпископом міста Прусси у Віфінії (Мала Азія). Він відкрито і сміливо проповідував вчення Христа Спасителя і викривав помилки язичників. За це був узятий разом із трьома пресвітерами Акакієм, Менандром і Поліеном і приведений на допит до правителя міста Юлія. У той час Юлій їхав лікуватися на гарячі джерела, він наказав вести за собою і християнського єпископа з його пресвітерами, ув'язненими в залізні кайдани. Омившись у теплих джерелах, Юлій приніс жертву своїм богам і, закликавши святого Патрикія та інших в'язнів, запропонував їм принести жертву язичницьким богам, погрожуючи в разі відмови тортурами. Святий Патрикій на це відповідав: "Я християнин і поклоняюся Єдиному Істинному Богу, Ісусу Христу, Який створив небо і землю, і ці теплі джерела на користь усім людям". За велінням Юлія святого кинули в гаряче джерело, з твердою вірою мученик молився про допомогу: "Господи, Ісусе Христе, допоможи мені, рабу Твоєму", - і залишився неушкодженим.

У безсилій люті Юлій наказав відтяти голови святителю Патрикію і трьом його пресвітерам.

Іменини: Анастасія, Роман, Олександр, Артем, Віталій, Назар, Анна, Дмитро.