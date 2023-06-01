Події

04:13 01.06.2023

З Дніпровського та Деснянського районів госпіталізували 7 постраждалих

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З Дніпровського та Деснянського районів госпіталізували 7 постраждалих

З Дніпровського та Деснянського районів госпіталізували 7 постраждалих, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"За інформацією медиків, наразі до медзакладів столиці з Дніпровського та Деснянського районів госпіталізували 7 постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, двом людям надали допомогу на місці, а бригади швидкої допомоги ще працюють на місцях викликів.

Кличко додав, що у Деснянському та Дніпровському районах рятувальники загасили спалах внаслідок падіння уламків на проїжджі частини доріг. 

Теги: #україна #київ #постраждалі #обстріл

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