Події

00:55 01.06.2023

Стефанчук відвідає з робочим візитом Литву 1-2 червня

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Стефанчук відвідає з робочим візитом Литву 1-2 червня

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відвідає з робочим візитом Литву 1-2 червня.

Як повідомила прес-служба апарату Верховної Ради, програма візиту передбачає участь спікера у роботі саміту глав парламентів держав-членів Організації Північноатлантичного договору. У рамках саміту голова Верховної Ради зустрінеться зі своїми колегами-головами парламентів низки країн. 

Ціль візиту – залучення парламентів країн-членів Північноатлантичного альянсу та Парламентської Асамблеї організації до підтримки членства України в НАТО напередодні Вільнюського саміту Альянсу, який відбудеться 11-12 липня цього року.

Стефанчук також проведе двосторонні зустрічі з керівництвом Литви – з президентом Гітанасом Науседою, прем'єр-міністром Інгрідою Шимоніте та спікером сейму Вікторією Чміліте-Нільсен.

Теги: #рада #литва #україна

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