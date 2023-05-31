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19:01 31.05.2023

Росіяни намагаються залучити до регулярних військ ув'язнених, але зробити з них те, що у ПВК "Вагнер", не вдається - Маляр

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РФ намагається залучити до своїх регулярних військ ув'язнених, але їм не вдається зробити таких підготовлених бійців, як у ПВК "Вагнер", повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"…Росіяни намагаються залучити до регулярних військ також ув'язнених, але їм не вдається зробити з них те саме, що було в ПВК "Вагнер", тому що вони використовують інші інструменти дисциплінування. Тому в них розбалансування зараз виходить", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону.

Заступниця міністра зазначила, що у "вагнерівців" була серйозна дисципліна, тоді як регулярні війська відрізняються порушенням дисципліни, вживанням алкоголю і наркотичних речовин.

Теги: #міноборони #маляр

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