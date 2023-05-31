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18:43 31.05.2023

Існує потреба в 30 тис. учителів для роботи на майбутніх деокупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей - Лісовий

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Існує потреба в 30 тис. учителів для роботи на майбутніх деокупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей - Лісовий

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що існує потреба в 30 тис. учителів для роботи на майбутніх деокупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

"Виклик перед нами неймовірний, він може постати в будь-який момент. Ми вже працюємо над цим, уже здійснено низку урядових заходів. Загалом маємо потребу в близько 30 тис. учителів. Через те, що в нас є території, на яких дев'ять років ніхто не чув української мови, ми маємо ціле покоління дітей, які виросли на російських програмах, ми маємо вчителів, які точно не можуть бути включені в навчальний процес", - сказав він у середу на конференції "UA: Війна. Недоспівана колискова".

Міністр зазначив, що окремим викликом стане саме добір учителів для роботи на майбутніх деокупованих територіях.

"Ми маємо дуже швидко включити наших українських дітей, які були на окупованих територіях ОРДЛО і Криму, до українського освітнього процесу", - наголосив Лісовий.

Він зазначив, що на сьогодні немає даних про контингент дітей, котрі наразі перебувають у закладах освіти на тимчасово окупованих територіях, а також про кількість педагогів, яких можна буде залишити в системі освіти.

Як повідомлялося, у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій заявили, що у владі обговорюється питання формування кадрового резерву педагогічних і науково-педагогічних працівників для деокупованих територій - "Гвардії вчителів".

Теги: #міносвіти #вчителі #лісовий

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