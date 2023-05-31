ЮНЕСКО виділяє $1,5 млн на цифровізацію культурної спадщини України

Надзвичайний фонд спадщини ЮНЕСКО схвалив проєкт допомоги Міністерству культури та інформаційної політики на $1,5 млн для розвитку інструментів цифровізації у сфері культурної спадщини України.

"Дуже плідна робоча зустріч із керівницею бюро ЮНЕСКО в Україні К'ярою Децці Бардескі. Обговорили конкретні кроки та виділення через спеціальний Надзвичайний фонд спадщини ЮНЕСКО $1,5 млн для якнайшвидшого впровадження технічних рішень, які дадуть нам змогу створити та розвивати сучасні інструменти для оцифрування, моніторингу та збереження української культури", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінкультури.

Крім того, наголошується, що ЮНЕСКО вже на першому етапі, до липня 2023 року, надасть 40% необхідного технічного обладнання та програмного забезпечення для розбудови серверної інфраструктури, а також направить міжнародних консультантів, які супроводжуватимуть усі процеси, допомагатимуть у розбудові стратегії інтеграції цифрової частини культури в європейський простір.