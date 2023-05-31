Події

17:10 31.05.2023

ЮНЕСКО виділяє $1,5 млн на цифровізацію культурної спадщини України

1 хв читати
ЮНЕСКО виділяє $1,5 млн на цифровізацію культурної спадщини України

Надзвичайний фонд спадщини ЮНЕСКО схвалив проєкт допомоги Міністерству культури та інформаційної політики на $1,5 млн для розвитку інструментів цифровізації у сфері культурної спадщини України.

"Дуже плідна робоча зустріч із керівницею бюро ЮНЕСКО в Україні К'ярою Децці Бардескі. Обговорили конкретні кроки та виділення через спеціальний Надзвичайний фонд спадщини ЮНЕСКО $1,5 млн для якнайшвидшого впровадження технічних рішень, які дадуть нам змогу створити та розвивати сучасні інструменти для оцифрування, моніторингу та збереження української культури", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінкультури.

Крім того, наголошується, що ЮНЕСКО вже на першому етапі, до липня 2023 року, надасть 40% необхідного технічного обладнання та програмного забезпечення для розбудови серверної інфраструктури, а також направить міжнародних консультантів, які супроводжуватимуть усі процеси, допомагатимуть у розбудові стратегії інтеграції цифрової частини культури в європейський простір.

 

Теги: #юнеско #мінкультури #цифровізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 27.05.2023
Ткаченко: перед нами стоїть виклик поповнення книжкових полиць українською літературою не тільки в Україні, а й у світі

Ткаченко: перед нами стоїть виклик поповнення книжкових полиць українською літературою не тільки в Україні, а й у світі

21:35 22.05.2023
ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року

ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року

18:51 17.05.2023
Культурний ландшафт Чернігова отримає статус всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Культурний ландшафт Чернігова отримає статус всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

20:22 15.05.2023
Україна з 1 червня запускає пілот електронної видачі лісорубних квитків та сертифікатів походження лісоматеріалів

Україна з 1 червня запускає пілот електронної видачі лісорубних квитків та сертифікатів походження лісоматеріалів

02:37 14.05.2023
Мінкультури подякував гурту Tvorchi за гідне представлення України на міжнародній сцені

Мінкультури подякував гурту Tvorchi за гідне представлення України на міжнародній сцені

19:30 13.05.2023
Українців закликають долучитися до цифрової акції солідарності в Інстаграмі у рамках "Євробачення-2023"

Українців закликають долучитися до цифрової акції солідарності в Інстаграмі у рамках "Євробачення-2023"

18:33 11.05.2023
Мінкультури позбавило охоронного статусу два погруддя Пушкіна в Києві

Мінкультури позбавило охоронного статусу два погруддя Пушкіна в Києві

15:50 11.05.2023
Майже 1,5 тис. об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через російську агресію - Мінкультури

Майже 1,5 тис. об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через російську агресію - Мінкультури

11:28 05.05.2023
Мінкультури внесло до Національного переліку п'ять нових елементів нематеріальної культурної спадщини України

Мінкультури внесло до Національного переліку п'ять нових елементів нематеріальної культурної спадщини України

10:41 03.05.2023
Комісія Мінкультури передала заповіднику "Києво-Печерська лавра" вже третину майна, що перебувало в користуванні УПЦ (МП)

Комісія Мінкультури передала заповіднику "Києво-Печерська лавра" вже третину майна, що перебувало в користуванні УПЦ (МП)

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям - Верещук

Зеленський призначив голову Одеської ОВА

Директору ТРЦ "Гулівер" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків

У Чорному морі перебувають три ракетоносії РФ із загальним залпом 16 "Калібрів"

ЗС України за добу ліквідували 470 окупантів, 32 БПЛА і 15 артсистем

ОСТАННЄ

Протягом доби ворог завдав двох ракетних і 22 авіаударів, здійснив близько 20 обстрілів із РСЗВ

Росіяни намагаються залучити до регулярних військ ув'язнених, але зробити з них те, що у ПВК "Вагнер", не вдається - Маляр

За добу українська авіація завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки агресора - Генштаб ЗСУ

Маляр про ситуацію на бахмутському напрямку: Обидві сторони посилюються і готуються до продовження боротьби

Зеленський в Одесі представив нового голову обладміністрації

Існує потреба в 30 тис. учителів для роботи на майбутніх деокупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей - Лісовий

МЗС України висловлює протест у зв'язку з незаконним вироком РФ чотирьом представникам кримськотатарського народу

У Москві викрадено чудотворну ікону, привезену з Донбасу

Заарештовано майно ексдепутата Херсонської облради від "ОПЗЖ" на 500 млн грн - Офіс генпрокурора

У Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям - Верещук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА