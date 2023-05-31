Україна засуджує спробу запуску КНДР ракетоносія для виведення на орбіту військового супутника - МЗС

Україна рішуче засуджує спробу запуску КНДР ракетоносія для виведення на орбіту військового супутника, заявили в Міністерстві закордонних справ.

"Пхеньян вкотре вдається до дій, що дестабілізують ситуацію в регіоні та порушують міжнародне право. Стурбованість також викликають заяви про повторні запуски найближчим часом. Запуски КНДР ракет балістичних технологій та продовження північнокорейських ракетної і ядерної програм є грубим порушенням низки резолюцій Ради Безпеки ООН", - йдеться в заяві МЗС на офіційному сайті в середу.

Також у МЗС наголосили, що Україна закликає посилити зусилля міжнародного співтовариства щодо тиску на Пхеньян з метою забезпечення стабільності та безпеки на Корейському півострові.

Раніше корейське агентство Yonhap повідомило, що Об'єднаний комітет начальників штабів Сеула (JCS) заявив, що запущена Північною Кореєю ракета-носій впала у воду приблизно за 200 км на захід від південнокорейського острова Очхондо.

Зазначається, що Північна Корея підтвердила ураження об'єкта, заявивши, що його нова ракета Chollima-1 з військовим розвідувальним супутником Malligyong-1 впала в море через несправності з двигуном, згідно з офіційною заявою Центрального інформаційного агентства Кореї (ЦІАК).

JCS заявило, що о 6:29 зафіксовано пуск із Тончан-рі, що на північному заході КНДР. Повідомляється, що снаряд пролетів у повітряному просторі далеко на захід від острова Пеннендо. У результаті громадян столиці Південної Кореї, Сеула, закликали підготуватися до евакуації, а в Японії сповістили про загрозу ракетної атаки та оголосили повітряну тривогу на Окінаві, проте незабаром країни скасували вжиті заходи, оскільки об'єкт швидко зник із радарів і згідно з актуальною інформацією - впав у Жовтому морі, за 200 км від південнокорейського о. Очхондо.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-ukrayini-shchodo-sprobi-zapusku-kndr-raketonosiya-dlya-vivedennya-na-orbitu-vijskovogo-suputnika