Події

15:02 31.05.2023

СБУ повідомила про підозру чотирьом блогерам, які оприлюднили роботу ППО під час удару ворога по Києву 16 травня

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Служби безпеки України повідомила про підозру чотирьом мешканкам столиці - блогерам, які "засвітили" роботу ППО під час російського удару по Києву 16 травня, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу і отримала висновки експертиз, які підтвердили незаконну діяльність чотирьох мешканок столиці, що поширювали інформацію про роботу української ППО під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

За інформацією СБУ, одна з них - 32-річна киянка - виклала заборонений контент у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних телеграм-каналів, а вже за декілька годин її відеозапис було поширено на проросійських майданчиках.

"Інша - 36-річна киянка - оприлюднила відео з роботою ППО та результати ураження ворожих цілей у власному інстаграм-акаунті. Третя фігурантка також поділилася своєю відеозйомкою в соцмережах", - інформують у спецслужбі.

Четверта підозрювана, як повідомляють у СБУ, - уродженка Сумської області, яка проживає в Києві. "Спочатку вона відзняла результати збиття ворожих ракет, а потім розіслала файли своїм знайомим у різні месенджери. Для уникнення кримінальної відповідальності зловмисниця намагалася видалити заборонені повідомлення", - уточнюється в повідомленні.

Усім чотирьом слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану).

Підозрюваним загрожує до 8 років в'язниці.

У СБУ зазначають, що під час невідкладних слідчих дій за місцями проживання підозрюваних виявлено мобільні телефони та комп'ютери, які вони використовували для поширення своїх відео.

Щодо ще двох фігурантів, які того дня також оприлюднили заборонений контент і одразу були викриті СБУ, то стосовно них, як інформують у спецслужбі, слідчі дії тривають.

Служба безпеки вкотре нагадує про заборону знімати та оприлюднювати відео- та фотоматеріали про діяльність Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів.

 

Теги: #сбу #блогери #ппо

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