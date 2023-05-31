Молдова закриє свій повітряний простір для цивільних літаків на час саміту Європейського політичного співтовариства

У зв'язку із самітом Європейського політичного співтовариства повітряний простір Молдови 1-2 червня буде відкрито лише для літаків з офіційними делегаціями, повідомив на брифінгу в середу в Кишиневі глава Національного інспекторату поліції Віорел Чернеуцяну.

За його словами, офіційні делегації вже почали прибувати до Кишинева. Загалом у середу очікується приліт 20 літаків з офіційними делегаціями, зокрема літаки з Брюсселя, на яких прилетять голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Водночас аеропорт Кишинева працюватиме в середу штатному режимі, додав Чернеуцяну.

"Міжнародний аеропорт Кишинева працює у звичайному режимі, без збоїв у потоці обслуговування пасажирів і без затримок регулярних рейсів. Приземлення офіційних делегацій не вплине на розклад регулярних рейсів сьогодні. З опівночі 31 травня забороняється політ цивільних літаків і дронів до 7:00 2 червня. У цей період будуть дозволені лише польоти бортів офіційних делегацій", - пояснив він.

Чернеуцяну зазначив, що літак, який здійснює рейс Лондон-Кишинів, мав приземлитися після опівночі, 1 червня. У зв'язку з цим, він приземлиться в румунському місті Бакеу, а звідти пасажирів доправлять автобусом. Також частину літерних бортів, які прилітають у середу і четвер і залишаться "ночувати", відправлять на паркування до Румунії - в аеропортах Ясс і Бакеу. Це пов'язано з тим, що в аеропорту Кишинева не вистачить паркувальних місць для всіх літаків, зазначив глава Національного інспекторату поліції.

В аеропорту також вжито безпрецедентних заходів безпеки, а паркування для автомобілів в аеропорту закрито з 25 травня до 2 червня, додав він.

"Заходи безпеки, що застосовуються в контексті саміту Європейського політичного співтовариства, впроваджуються поступово і мають підвищений рівень гнучкості, щоб мінімізувати незручності для громадян. З прибуттям офіційних делегацій автомобільний рух з аеропорту до Кишинева буде частково призупинено, оскільки вони прямуватимуть до місць проживання. Дорожній рух перенаправлятиме на альтернативні маршрути патрульно-постова служба", - сказав Чернеуцяну.

За його словами, усі сухопутні прикордонні переходи працюють у штатному режимі. Органи прикордонної служби реєструють нормальний потік у всіх пунктах пропуску, розташованих на кордоні з Румунією та Україною. У разі збільшення трафіку буде застосовано низку спеціальних заходів для прискорення обслуговування.

Саміт Європейського політичного співтовариства відбудеться 1 червня в Кишиневі. На заході очікують 48 президентів і глав урядів, а також усе керівництво Євросоюзу. Лідери на зустрічі в Кишиневі обговорять спільні зусилля для миру в контексті російської військової агресії в Україні та пов'язаних із нею криз, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкість європейських держав.

Основні заходи саміту відбудуться 1 червня на території винно-туристичного комплексу "Замок Мімі", розташованого за 35 км від Кишинева.

За кілька кілометрів від замку, в селі Бульбока, розташований військовий полігон Національної армії Молдови. У ці дні там проходять військові навчання "Повітряний бастіон - 2023". У спільних навчаннях із протиповітряної оборони візьмуть участь понад 200 молдовських, французьких, британських, румунських і американських військовослужбовців. Як повідомила пресслужба міністерства оборони, військовослужбовці забезпечать протиповітряний захист стратегічних об'єктів.