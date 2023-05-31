Події

14:18 31.05.2023

Молдова закриє свій повітряний простір для цивільних літаків на час саміту Європейського політичного співтовариства

3 хв читати
Молдова закриє свій повітряний простір для цивільних літаків на час саміту Європейського політичного співтовариства

У зв'язку із самітом Європейського політичного співтовариства повітряний простір Молдови 1-2 червня буде відкрито лише для літаків з офіційними делегаціями, повідомив на брифінгу в середу в Кишиневі глава Національного інспекторату поліції Віорел Чернеуцяну.

За його словами, офіційні делегації вже почали прибувати до Кишинева. Загалом у середу очікується приліт 20 літаків з офіційними делегаціями, зокрема літаки з Брюсселя, на яких прилетять голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Водночас аеропорт Кишинева працюватиме в середу штатному режимі, додав Чернеуцяну.

"Міжнародний аеропорт Кишинева працює у звичайному режимі, без збоїв у потоці обслуговування пасажирів і без затримок регулярних рейсів. Приземлення офіційних делегацій не вплине на розклад регулярних рейсів сьогодні. З опівночі 31 травня забороняється політ цивільних літаків і дронів до 7:00 2 червня. У цей період будуть дозволені лише польоти бортів офіційних делегацій", - пояснив він.

Чернеуцяну зазначив, що літак, який здійснює рейс Лондон-Кишинів, мав приземлитися після опівночі, 1 червня. У зв'язку з цим, він приземлиться в румунському місті Бакеу, а звідти пасажирів доправлять автобусом. Також частину літерних бортів, які прилітають у середу і четвер і залишаться "ночувати", відправлять на паркування до Румунії - в аеропортах Ясс і Бакеу. Це пов'язано з тим, що в аеропорту Кишинева не вистачить паркувальних місць для всіх літаків, зазначив глава Національного інспекторату поліції.

В аеропорту також вжито безпрецедентних заходів безпеки, а паркування для автомобілів в аеропорту закрито з 25 травня до 2 червня, додав він.

"Заходи безпеки, що застосовуються в контексті саміту Європейського політичного співтовариства, впроваджуються поступово і мають підвищений рівень гнучкості, щоб мінімізувати незручності для громадян. З прибуттям офіційних делегацій автомобільний рух з аеропорту до Кишинева буде частково призупинено, оскільки вони прямуватимуть до місць проживання. Дорожній рух перенаправлятиме на альтернативні маршрути патрульно-постова служба", - сказав Чернеуцяну.

За його словами, усі сухопутні прикордонні переходи працюють у штатному режимі. Органи прикордонної служби реєструють нормальний потік у всіх пунктах пропуску, розташованих на кордоні з Румунією та Україною. У разі збільшення трафіку буде застосовано низку спеціальних заходів для прискорення обслуговування.

Саміт Європейського політичного співтовариства відбудеться 1 червня в Кишиневі. На заході очікують 48 президентів і глав урядів, а також усе керівництво Євросоюзу. Лідери на зустрічі в Кишиневі обговорять спільні зусилля для миру в контексті російської військової агресії в Україні та пов'язаних із нею криз, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкість європейських держав.

Основні заходи саміту відбудуться 1 червня на території винно-туристичного комплексу "Замок Мімі", розташованого за 35 км від Кишинева.

За кілька кілометрів від замку, в селі Бульбока, розташований військовий полігон Національної армії Молдови. У ці дні там проходять військові навчання "Повітряний бастіон - 2023". У спільних навчаннях із протиповітряної оборони візьмуть участь понад 200 молдовських, французьких, британських, румунських і американських військовослужбовців. Як повідомила пресслужба міністерства оборони, військовослужбовці забезпечать протиповітряний захист стратегічних об'єктів.

Теги: #молдова #саміт #повітряний_простір

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 31.05.2023
У Львові пройшов Україно-Ізраїльський реабілітаційний саміт

У Львові пройшов Україно-Ізраїльський реабілітаційний саміт

18:41 30.05.2023
ЄС затвердив санкції стосовно чотирьох громадян Молдови та одного росіянина

ЄС затвердив санкції стосовно чотирьох громадян Молдови та одного росіянина

07:41 30.05.2023
Можлива участь Зеленського в саміті Європейського політичного співтовариства засекречена з метою безпеки

Можлива участь Зеленського в саміті Європейського політичного співтовариства засекречена з метою безпеки

19:45 25.05.2023
Парламент Молдови назвав євроінтеграцію національним пріоритетним проєктом країни

Парламент Молдови назвав євроінтеграцію національним пріоритетним проєктом країни

18:54 25.05.2023
Прем'єр Молдови: Ми дуже вдячні українцям, які забезпечують мир і стабільність у регіоні

Прем'єр Молдови: Ми дуже вдячні українцям, які забезпечують мир і стабільність у регіоні

18:20 25.05.2023
Україна дуже зацікавлена, щоб Бразилія взяла участь у Саміті миру та реалізації українського мирного плану - Єрмак

Україна дуже зацікавлена, щоб Бразилія взяла участь у Саміті миру та реалізації українського мирного плану - Єрмак

07:51 25.05.2023
Під санкції ЄС підпадуть п'ять громадян Молдови

Під санкції ЄС підпадуть п'ять громадян Молдови

19:21 24.05.2023
Столтенберг не очікує від саміту НАТО у Вільнюсі конкретних рішень щодо гарантій безпеки Україні

Столтенберг не очікує від саміту НАТО у Вільнюсі конкретних рішень щодо гарантій безпеки Україні

15:47 21.05.2023
Багатотисячна акція на підтримку євроінтеграції Молдови відбулася в центрі Кишинева

Багатотисячна акція на підтримку євроінтеграції Молдови відбулася в центрі Кишинева

08:56 21.05.2023
Ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією, поки загарбники залишаються на українській землі

Ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією, поки загарбники залишаються на українській землі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Директору ТРЦ "Гулівер" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків

У Чорному морі перебувають три ракетоносії РФ із загальним залпом 16 "Калібрів"

ЗС України за добу ліквідували 470 окупантів, 32 БПЛА і 15 артсистем

Глава МАГАТЕ запропонував 5 принципів безпеки Запорізької АЕС

Аварійне відключення е/е у вівторок залишило без світла майже 2 млн споживачів – Міненерго

ОСТАННЄ

Пам'ятник Пушкіну на Берестейському проспекті в Києві поки що перебуває на обліку як пам'ятка національного значення - відповідь на петицію

СБУ повідомила про підозру чотирьом блогерам, які оприлюднили роботу ППО під час удару ворога по Києву 16 травня

Проїзд Гаванським мостом у Києві відкриють до вечора середи - мер

У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для зберігання трупів ліквідованого особового складу - українська розвідка

Через російський обстріл Херсонщини постраждала 3-річна дитина

"ДТЕК" усунув наслідки негоди на Дніпропетровщині

Посол Великої Британії: Допомагати Україні виграти у війні - найкращий спосіб захистити українських дітей нині та в майбутньому

САП і НАБУ викрили злочинну схему реалізації на ДП "Укрспирт" пального за завищеними цінами, збитки - понад 55 млн грн

Перші дні літа в Україні будуть спекотними, місцями короткочасні дощі з грозами

Костін: Разом із МКС встановлюємо всю командну вертикаль причетних до викрадення українських дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА