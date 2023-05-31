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13:27 31.05.2023

САП і НАБУ викрили злочинну схему реалізації на ДП "Укрспирт" пального за завищеними цінами, збитки - понад 55 млн грн

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САП і НАБУ викрили злочинну схему реалізації на ДП "Укрспирт" пального за завищеними цінами, збитки - понад 55 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про підозру сімом учасникам злочинної схеми з продажу за завищеними цінами пального котельного коксохімічного, яке держпідприємство "Укрспирт" використовує для виготовлення спирту.

"30 травня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру сімом учасникам злочинної схеми реалізації на ДП "Укрспирт" палива котельного коксохімічного за завищеними цінами, яке використовувалось для виготовлення спирту. Дії трьох службових осіб ДП "Укрспирт", двох підприємців та двох бухгалтерів приватних товариств кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", - йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, у межах досудового розслідування встановлено, що посадовці ДП "Укрспирт" вступили у змову з представниками приватних суб'єктів господарювання та за винагороду здійснювали закупівлю пального за завищеними цінами.

Так, за однією зі злочинних схем, підприємці самостійно виробляли пальне, однак реалізовували його за цінами, вищими за ринкові, державному підприємству як таке, що начебто було придбане у виробників. За іншою схемою, пальне купували безпосередньо у пов'язаного підприємства-виробника і також реалізовували його ДП "Укрспирт" за завищеними цінами.

Реалізація цієї злочинної схеми завдала державному підприємству збитків на суму понад 55 млн грн.

 

Теги: #укрспирт #паливо #збитки

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