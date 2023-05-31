Події

09:55 31.05.2023

У Чорному морі перебувають три ракетоносії РФ із загальним залпом 16 "Калібрів"

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У Чорному морі перебувають три ракетоносії РФ із загальним залпом 16 "Калібрів"

ВМС РФ вивели в Чорне море дев'ять кораблів, із них три ракетоносії з сумарним залпом "Калібрів" 16 одиниць, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"У Чорному морі корабельне угруповання складається з дев'яти одиниць, на бойовому чергуванні залишається три ракетоносії, два з яких підводні. Сумарний залп "Калібрів" готових до застосування – 16", - повідомляє ОК "Південь" у фейсбуці у середу.

"Рівень загрози ракетно-дронових атак залишається надзвичайно високим. Навіть коли ворог бере паузу, він не відмовляється від підступних задумів", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #чорне_море #калібр

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