Зеленський узяв участь у відкритті Центру прав дитини

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у відкритті Центру захисту прав дитини.

"Хочеться повернути дітей в Україну, і якнайшвидше, поки вони діти. Це - найважливіше! Під час відкриття Центру захисту прав дитини, який протидіятиме злочинам Росії проти українських дітей, ознайомився з планом дій Bring Kids Back UA", - написав він у середу в телеграм-каналі.

"Українська влада, закордонні уряди та міжнародні організації об’єднують свої зусилля заради повернення на батьківщину всіх маленьких громадян України. Перший крок зроблено: 371 дитина – вдома, в Україні. Хочеться повернути всіх, і, напевне, головний сенс – у назві програми: Bring Kids Back UA. Я нам відверто бажаю повернути всіх дітей додому, в Україну, і повністю підтримую цю програму", - зазначив президент.