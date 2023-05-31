У Запорізькій області окупанти за минулу добу обстріляли 17 населених пунктів, зруйновано 16 житлових будинків

У Запорізькій області за минулу добу російські окупанти завдали 69 ударів артилерією по 17 населених пунктах, а також здійснили 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зруйновано 16 житлових будинків, повідомив голова ОДА Юрій Малашко в телеграм-каналі в середу.

"Ворог завдав 69 ударів по 17 населених пунктах Василівського та Пологівського районів: Оріхів і Залізничне постраждали від авіаударів, Гуляйполе і Мала Токмачка від чотирьох обстрілів із РСЗВ, 63 артудари припали на Ольгівське, Новоандріївку, Гуляйпільське, Малинівку. люди не постраждали. Додалися 16 нових руйнувань житлових будинків і залишків об'єктів інфраструктури на прифронтовій території".