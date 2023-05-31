ЗС України за добу ліквідували 470 окупантів, 32 БПЛА і 15 артсистем

За добу знищено 470 окупантів, 32 БПЛА, 15 артсистем, 11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 бронемашини, 1 ППО, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗС України в середу.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 207910 (+470) осіб ліквідовано, танків - 3802 (+0) од, бойових броньованих машин - 7472 (+3) од, артилерійських систем - 3460 (+15) од, РСЗВ - 575 (+0) од, засобів ППО - 333 (+1) од, літаків - 313 (+0) од, гелікоптерів - 298 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3124 (+32), крилаті ракети - 1107 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6230 (+11) од, спеціальна техніка - 454 (+0)", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Дані уточнюють.