Окупанти обстріляли з артилерії Очаківську громаду, пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі

Російські окупанти минулої доби атакували Очаківську громаду Миколаївського району з артилерії, є часткові руйнування та пошкодження житлових будинків і господарських споруд, без потерпілих, повідомив у середу вранці голова ОВА Віталій Кім.

У Миколаївському районі вчора, 30 травня, о 10:00 ворожим обстрілам піддалася акваторія Очаківської громади. Постраждалих і руйнувань немає.

Крім того, вчора о 18:00 ворог завдавав артилерійських ударів по самому м. Очаків, унаслідок чого частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди, постраждалих немає.

"У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно", - підсумував Кім.