Події

07:12 31.05.2023

Ракета-носій, запущена КНДР, впала в Жовте море, за 200 км від південнокорейського острова Очхондо

1 хв читати
Ракета-носій, запущена КНДР, впала в Жовте море, за 200 км від південнокорейського острова Очхондо

Об'єднаний комітет начальників штабів Сеула (JCS) заявив, що запущена Північною Кореєю ракета-носій впала у воду приблизно за 200 км на захід від південнокорейського острова Очхондо, повідомляє корейське агенство Yonhap.

Зазначається, що Північна Корея підтвердила ураження об'єкта, заявивши, що його нова ракета "Chollima-1" з військовим розвідувальним супутником "Malligyong-1" впала в море через несправності з двигуном, згідно з офіційною заявою Центрального інформаційного агентства Кореї (ЦТАК).

Як повідомлялося, JCS заявив, що о 6:29 ранку зафіксовано пуск із Тончан-рі, що на північному заході КНДР. Повідомляється, що снаряд пролетів у повітряному просторі далеко на захід від острова Пенньондо. У результаті, громадян столиці Південної Кореї, Сеула, закликали підготуватися до евакуації, а в Японії сповістили про загрозу ракетної атаки та оголосили повітряну тривогу на Окінаві, проте незабаром країни скасували вжиті заходи, оскільки об'єкт швидко зник із радарів і згідно з актуальною інформацією - впав у Жовтому морі, за 200 км від південнокорейського о. Очхондо.

 

 

 

Теги: #кндр #запуск #ракета

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:49 29.05.2023
В Оболонському районі Києва уламки збитої ракети впали на проїжджу частину - мер

В Оболонському районі Києва уламки збитої ракети впали на проїжджу частину - мер

14:17 22.05.2023
Уламками збитого безпілотника пошкоджено будівлю в ЖК "Урлівський-2" у Києві

Уламками збитого безпілотника пошкоджено будівлю в ЖК "Урлівський-2" у Києві

10:44 18.05.2023
Від уламків збитих ракет в Одесі пошкоджено кілька промбудівель, загинув охоронець, ще двох поранено - ОК "Південь"

Від уламків збитих ракет в Одесі пошкоджено кілька промбудівель, загинув охоронець, ще двох поранено - ОК "Південь"

09:52 18.05.2023
На Кіровоградщині бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння, пошкоджено три будинки

На Кіровоградщині бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння, пошкоджено три будинки

19:08 10.05.2023
Командувач ПС ЗСУ підписав окупантам ракету "HARM": Упевнений, через деякий час підписуватимемо ці ракети на винищувачах

Командувач ПС ЗСУ підписав окупантам ракету "HARM": Упевнений, через деякий час підписуватимемо ці ракети на винищувачах

16:06 09.05.2023
Військовослужбовець Нацгвардії збив із ПЗРК "Ігла" крилату ракету під час нічної атаки на Київ

Військовослужбовець Нацгвардії збив із ПЗРК "Ігла" крилату ракету під час нічної атаки на Київ

07:56 09.05.2023
У Київській області від влучання ворожого снаряда утворилася воронка діаметром близько 8 метрів

У Київській області від влучання ворожого снаряда утворилася воронка діаметром близько 8 метрів

06:53 09.05.2023
Унаслідок падіння уламка ракети в Голосіївському районі ніхто не постраждав - Кличко

Унаслідок падіння уламка ракети в Голосіївському районі ніхто не постраждав - Кличко

19:45 05.05.2023
Базова станція Vodafone "перехопила" ракету

Базова станція Vodafone "перехопила" ракету

04:44 03.05.2023
У Київській області виявили ракету від ПЗРК, яку планують підірвати у середу

У Київській області виявили ракету від ПЗРК, яку планують підірвати у середу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МАГАТЕ запропонував 5 принципів безпеки Запорізької АЕС

Аварійне відключення е/е у вівторок залишило без світла майже 2 млн споживачів – Міненерго

Україна продовжує підвищувати ефективність ППО – Зеленський

Укриття у містах мають бути доступними – Зеленський

У Запоріжжі за п’ять годин випала майже двомісячна норма опадів, підтоплено підвальні приміщення житлових будинків, офісів та однієї з лікарень міста

ОСТАННЄ

Окупанти забирають нерухомість у місцевих жителів окупованої Ялти, які не прийняли громадянство РФ

За добу війська РФ завдали 64 авіаудари, 88 обстрілів із РСЗВ і ракетний удар

Авіація завдала по ворогу 11 авіаударів за добу, знищено 32 "шахеди", уражено 4 артпідрозділи ворога

ЗС України за добу відбили 22 атаки РФ

31 травня: Яке сьогодні свято

Глава МАГАТЕ запропонував 5 принципів безпеки Запорізької АЕС

Аварійне відключення е/е у вівторок залишило без світла майже 2 млн споживачів – Міненерго

У Шосткінському районі Сумщини ліквідовано масштабне загоряння, спричинене ворожим ударом – ДСНС

Окупанти протягом дня 9 разів обстріляли Сумщину, пошкоджено 6 будинків та лінія електропередач – ОВА

Україна продовжує підвищувати ефективність ППО – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА