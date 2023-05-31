Ракета-носій, запущена КНДР, впала в Жовте море, за 200 км від південнокорейського острова Очхондо

Об'єднаний комітет начальників штабів Сеула (JCS) заявив, що запущена Північною Кореєю ракета-носій впала у воду приблизно за 200 км на захід від південнокорейського острова Очхондо, повідомляє корейське агенство Yonhap.

Зазначається, що Північна Корея підтвердила ураження об'єкта, заявивши, що його нова ракета "Chollima-1" з військовим розвідувальним супутником "Malligyong-1" впала в море через несправності з двигуном, згідно з офіційною заявою Центрального інформаційного агентства Кореї (ЦТАК).

Як повідомлялося, JCS заявив, що о 6:29 ранку зафіксовано пуск із Тончан-рі, що на північному заході КНДР. Повідомляється, що снаряд пролетів у повітряному просторі далеко на захід від острова Пенньондо. У результаті, громадян столиці Південної Кореї, Сеула, закликали підготуватися до евакуації, а в Японії сповістили про загрозу ракетної атаки та оголосили повітряну тривогу на Окінаві, проте незабаром країни скасували вжиті заходи, оскільки об'єкт швидко зник із радарів і згідно з актуальною інформацією - впав у Жовтому морі, за 200 км від південнокорейського о. Очхондо.