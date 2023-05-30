Події

23:59 30.05.2023

Аварійне відключення е/е у вівторок залишило без світла майже 2 млн споживачів – Міненерго

1 хв читати
Аварійне відключення е/е у вівторок залишило без світла майже 2 млн споживачів – Міненерго

 

Без світла у вівторок внаслідок розсинхронізації енергосистеми одночасно залишалося майже 2 млн споживачів е/е в Україні, повідомило Міністерство енергетики.

"Усього без світла одночасно залишилося майже 2 млн абонентів у 12 областях – Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях, а також у Києві", – йдеться у повідомленні Міненерго у вівторок пізно увечері.

За його інформацією, це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів, починаючи з лютого цього року.

У Міненерго також додали, що через цю аварійну ситуацію відбулися тимчасові відключення електроенергії і в сусідній Молдові.

Як повідомлялося з посиланням на НЕК "Укренерго", до знеструмлення споживачів у низці областей України призвело аварійне відключення кількох магістральних високовольтних ліній близько 13:00 30 травня, причини цього з'ясовуються.

Станом на вечір цього дня "Укренерго" відновило енергопостачання споживачів, жодних обмежень споживання у вечірній час диспетчерський центр не планував.

Зі свого боку, міністр енергетики України доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію з оперативного вивчення причин, через які сталися аварійні відключення в об'єднаній енергосистемі.

 

Теги: #україна #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:32 31.05.2023
Глава МАГАТЕ запропонував 5 принципів безпеки Запорізької АЕС

Глава МАГАТЕ запропонував 5 принципів безпеки Запорізької АЕС

23:34 30.05.2023
У Шосткінському районі Сумщини ліквідовано масштабне загоряння, спричинене ворожим ударом – ДСНС

У Шосткінському районі Сумщини ліквідовано масштабне загоряння, спричинене ворожим ударом – ДСНС

22:52 30.05.2023
Окупанти протягом дня 9 разів обстріляли Сумщину, пошкоджено 6 будинків та лінія електропередач – ОВА

Окупанти протягом дня 9 разів обстріляли Сумщину, пошкоджено 6 будинків та лінія електропередач – ОВА

22:28 30.05.2023
Україна продовжує підвищувати ефективність ППО – Зеленський

Україна продовжує підвищувати ефективність ППО – Зеленський

22:20 30.05.2023
Укриття у містах мають бути доступними – Зеленський

Укриття у містах мають бути доступними – Зеленський

22:13 30.05.2023
Маляр про оголошення РФ в “розшук” Залужного та Сирського: це один із прийомів інформаційної війни

Маляр про оголошення РФ в “розшук” Залужного та Сирського: це один із прийомів інформаційної війни

19:09 30.05.2023
Глава МЗС Великої Британії: Україна має право захищатися від РФ і за межами своїх кордонів

Глава МЗС Великої Британії: Україна має право захищатися від РФ і за межами своїх кордонів

18:45 30.05.2023
Підвищення тарифу на е/е для населення з червня є вимушеним - глава Міненерго

Підвищення тарифу на е/е для населення з червня є вимушеним - глава Міненерго

18:29 30.05.2023
"Укренерго" відновило енергопостачання споживачам

"Укренерго" відновило енергопостачання споживачам

17:40 30.05.2023
Виробник винищувачів і танків BAE Systems може відкрити виробництво в Україні

Виробник винищувачів і танків BAE Systems може відкрити виробництво в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МАГАТЕ запропонував 5 принципів безпеки Запорізької АЕС

Україна продовжує підвищувати ефективність ППО – Зеленський

Укриття у містах мають бути доступними – Зеленський

У Запоріжжі за п’ять годин випала майже двомісячна норма опадів, підтоплено підвальні приміщення житлових будинків, офісів та однієї з лікарень міста

5 серпня в Лондоні за ініціативи Шевченка і Зінченка пройде футбольний матч Game4Ukraine

ОСТАННЄ

Кулеба звернувся до 31 міністра закордонних справ країн НАТО перед їхньою зустріччю в Осло, назвавши три кроки до успіху саміту Альянсу у Вільнюсі

У Запоріжжі за п’ять годин випала майже двомісячна норма опадів, підтоплено підвальні приміщення житлових будинків, офісів та однієї з лікарень міста

5 серпня в Лондоні за ініціативи Шевченка і Зінченка пройде футбольний матч Game4Ukraine

США в середу оголосять про чергові обмеження щодо РФ - Блінкен

Італія готує новий пакет військової допомоги

Столтенберг вважає можливим домовитися з питання членства Швеції в НАТО ще до липневого саміту

Російські війська ще п'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 23 прильоти

Генсек НАТО: Західні країни не втомилися надавати допомогу Україні

Зеленський провів зустріч із делегацією американського аналітичного центру "Атлантична рада"

Королева Летиція нагородила ТЧХУ золотою медаллю Іспанського Червоного Хреста

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА