Аварійне відключення е/е у вівторок залишило без світла майже 2 млн споживачів – Міненерго

Без світла у вівторок внаслідок розсинхронізації енергосистеми одночасно залишалося майже 2 млн споживачів е/е в Україні, повідомило Міністерство енергетики.

"Усього без світла одночасно залишилося майже 2 млн абонентів у 12 областях – Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях, а також у Києві", – йдеться у повідомленні Міненерго у вівторок пізно увечері.

За його інформацією, це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів, починаючи з лютого цього року.

У Міненерго також додали, що через цю аварійну ситуацію відбулися тимчасові відключення електроенергії і в сусідній Молдові.

Як повідомлялося з посиланням на НЕК "Укренерго", до знеструмлення споживачів у низці областей України призвело аварійне відключення кількох магістральних високовольтних ліній близько 13:00 30 травня, причини цього з'ясовуються.

Станом на вечір цього дня "Укренерго" відновило енергопостачання споживачів, жодних обмежень споживання у вечірній час диспетчерський центр не планував.

Зі свого боку, міністр енергетики України доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію з оперативного вивчення причин, через які сталися аварійні відключення в об'єднаній енергосистемі.