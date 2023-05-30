Маляр про оголошення РФ в “розшук” Залужного та Сирського: це один із прийомів інформаційної війни

Оголошення РФ у "розшук" головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського - спроба нівелювати статус України як жертви злочину агресії та чинити психологічний тиск і деморалізувати українських воїнів.

“Країна-агресор оголосила у “розшук” головнокомандувача Залужного та командувача Сухопутних військ Сирського. Це один із прийомів інформаційної війни”, - написала Маляр у Telegram-каналі.

Вона зазначила, що в 2014-2015 роках РФ вже відкривала кримінальні провадження проти наших командувачів і комбригів, звинувативши в нібито скоєнні злочинів під час бойових дій.

“Цей прийом покликаний вирішити два завдання: нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально зрівняти їхні злочинні дії з нашими оборонними. Психологічний тиск та деморалізація наших військових Втім, “місія нездійсненна”, - наголосила заступник міністра.

У Міноборони зазначили, що Росія війною проти України "створила собі настільки токсичну репутацію і настільки втратила довіру, що будь-які звинувачення з їхнього боку на адресу наших військових сприймаються як обтяжлива обставина".

Крім того, Маляр підкреслила, що психологічно тиснути на командувачів, що воюють із ворогом, що значно перевищує кількість бійців та озброєння – безперспективно”.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що МВС РФ оголосило у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.