У Шосткінському районі Сумщини ліквідовано масштабне загоряння, спричинене ворожим ударом – ДСНС

У вівторок, 30 травня, рятувальники загасили масштабне загоряння у житловому секторі в одному із населених пунктів Шосткинського району Сумської області.

"Під час прибуття було встановлено, що вогнем охоплено господарські будівлі. Утворилася загроза подальшого поширення вогню на поряд розташовані будівлі. Завдяки оперативним діям пожежників вдалося локалізувати вогнища займання, запобігши поширенню полум'я на інші житлові будинки та споруди та ліквідувати пожежі", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляла ОВА області, у вівторок російські окупанти завдали удару Середино-Будській громаді Сумщини, внаслідок чого спалахнуло 6 господарських споруд (гаражів).