Події

22:28 30.05.2023

Україна продовжує підвищувати ефективність ППО – Зеленський

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Україна продовжує підвищувати ефективність ППО – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що консолідація партнерів для того, щоб українська ППО стала максимально ефективною, продовжується.

"Російський терор повинен програвати щодня та щоночі в кожному нашому регіоні, у небі кожного українського міста та села", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

За словами президента, "коли будь-який напад російських терористів завершуватиметься провалом для терористів, їхні поразки стануть джерелом нашої безпеки – довгостроковим".

"Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Шольцем, зокрема, про ППО. Подякував за вже надані Україні системи ППО, тобто за вже врятовані Німеччиною життя наших людей. Обговорили і в цілому оборонну ситуацію, нашу безпеку, співробітництво", - сказав він.

Теги: #україна #ппо #посилення

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