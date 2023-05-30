Російські війська ще п'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 23 прильоти

Російські війська з 10:00 до 18:00 ще п'ять разів обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей із міномета 120 мм, повідомляє оперативне командування "Північ".

"Станом на 18:00 30 травня російські війська ще п'ять разів обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей", - повідомляється на сторінці ОК "Північ" у фейсбуці у вівторок.

Як повідомляється, від обстрілів постраждали райони населених пунктів Янжулівка, Леонівка, Середина-Буда та Сеньківка, загалом було зафіксовано 23 прильоти.

"Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило", - наголошується в повідомленні.