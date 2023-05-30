Глава МЗС Великої Британії: Україна має право захищатися від РФ і за межами своїх кордонів

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна має законне право захищати себе від російської агресії та може "використовувати силу" за межами своїх кордонів.

Відповідаючи на запитання Sky News про сьогоднішню ранкову атаку безпілотників у Москві та про те, чи має Україна право атакувати російську територію, міністр закордонних справ Великої Британії сказав, що не будуватиме припущень про характер атаки.

Водночас він сказав, що Україна має "законне право на самооборону".

"Вони мають законне право робити це в межах своїх кордонів, але також мають право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії спрямовувати силу на саму Україну", - додав він, виступаючи на пресконференції в Естонії.

Клеверлі сказав, що "законні військові цілі" за межами України є частиною її самооборони.

"Ми маємо визнати це", - сказав він.