Події

19:09 30.05.2023

Глава МЗС Великої Британії: Україна має право захищатися від РФ і за межами своїх кордонів

1 хв читати
Глава МЗС Великої Британії: Україна має право захищатися від РФ і за межами своїх кордонів

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна має законне право захищати себе від російської агресії та може "використовувати силу" за межами своїх кордонів.

Відповідаючи на запитання Sky News про сьогоднішню ранкову атаку безпілотників у Москві та про те, чи має Україна право атакувати російську територію, міністр закордонних справ Великої Британії сказав, що не будуватиме припущень про характер атаки.

Водночас він сказав, що Україна має "законне право на самооборону".

"Вони мають законне право робити це в межах своїх кордонів, але також мають право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії спрямовувати силу на саму Україну", - додав він, виступаючи на пресконференції в Естонії.

Клеверлі сказав, що "законні військові цілі" за межами України є частиною її самооборони.

"Ми маємо визнати це", - сказав він.

Теги: #україна #оборона #мзс #британія #позиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 30.05.2023
Байден і Сунак обговорять 8 червня у Вашингтоні допомогу Україні, енергобезпеку та кліматичну кризу - Білий дім

Байден і Сунак обговорять 8 червня у Вашингтоні допомогу Україні, енергобезпеку та кліматичну кризу - Білий дім

17:40 30.05.2023
Виробник винищувачів і танків BAE Systems може відкрити виробництво в Україні

Виробник винищувачів і танків BAE Systems може відкрити виробництво в Україні

17:29 30.05.2023
МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про перший перегляд програми EFF - Фонд

МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про перший перегляд програми EFF - Фонд

07:33 30.05.2023
Росія завдає масованих ракетних ударів, щоб виснажити українську ППО і психологічно впливати на населення

Росія завдає масованих ракетних ударів, щоб виснажити українську ППО і психологічно впливати на населення

05:20 29.05.2023
ППО збила понад 40 повітряних цілей на Київщині протягом нічного обстрілу столиці військами РФ - КМВА

ППО збила понад 40 повітряних цілей на Київщині протягом нічного обстрілу столиці військами РФ - КМВА

04:12 29.05.2023
У Подільському районі столиці внаслідок атаки РФ пошкоджено дах приватного будинку - Кличко

У Подільському районі столиці внаслідок атаки РФ пошкоджено дах приватного будинку - Кличко

04:07 29.05.2023
Зафіковано падіння уламків у Святошинському районі столиці, постраждалі відсутні – КМВА

Зафіковано падіння уламків у Святошинському районі столиці, постраждалі відсутні – КМВА

03:32 29.05.2023
Біля Києва збили ракету – Кличко

Біля Києва збили ракету – Кличко

03:25 29.05.2023
Пролунав вибух у Голосіївському районі столиці – Кличко

Пролунав вибух у Голосіївському районі столиці – Кличко

01:53 29.05.2023
Резніков закликав Австралію приєднатися до міжнародної танкової коаліції

Резніков закликав Австралію приєднатися до міжнародної танкової коаліції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції

САП оголосила в міжнародний розшук депутата Київради, обвинуваченого в отриманні 1,39 млн грн хабаря

Стано: Російські атаки на Київ та інші українські міста - варварський терор українців

Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників - Мінреінтеграції

Ігнат про атаку дронів на Москву: Це їхні внутрішні проблеми

ОСТАННЄ

Столтенберг вважає можливим домовитися з питання членства Швеції в НАТО ще до липневого саміту

Російські війська ще п'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 23 прильоти

Генсек НАТО: Західні країни не втомилися надавати допомогу Україні

Зеленський провів зустріч із делегацією американського аналітичного центру "Атлантична рада"

Королева Летиція нагородила ТЧХУ золотою медаллю Іспанського Червоного Хреста

Окупанти обстріляли Ківшарівку і Вовчанськ на Харківщині, поранено пенсіонера

За добу українська авіація завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу та ворожої військової техніки - Генштаб ЗСУ

Протягом доби ворог завдав 44 авіаційних і одного ракетного удару, здійснив близько 20 обстрілів із РСЗВ

ЄС затвердив санкції стосовно чотирьох громадян Молдови та одного росіянина

Людство може загинути через технології штучного інтелекту, необхідні захисні заходи - експерти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА