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17:28 30.05.2023

Кабмін дозволив подання заявки за програмою "єВідновлення" через Центри надання адмінпослуг і органи соцзахисту - Шмигаль

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Кабмін дозволив подання заявки за програмою "єВідновлення" через Центри надання адмінпослуг і органи соцзахисту - Шмигаль

Кабінет Міністрів дозволив подання заявки на отримання коштів на ремонтні роботи за програмою "єВідновлення" через Центри надання адміністративних послуг та органи соціального захисту, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми продовжуємо програму допомоги з ремонту пошкодженого майна "єВідновлення". На сьогодні вже подано понад 15 тисяч заяв, регіони активно створюють комісії та розглядають заяви від власників пошкоджених об'єктів нерухомості", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що Кабмін доопрацьовує деталі, щоб програма діяла максимально ефективно та зрозуміло для громадян.

"Зокрема, відтепер заявку на отримання коштів на ремонтні роботи зможуть подати й ті, хто не має "Дії" чи смартфона. Потрібно звернутися до Центру надання адмінпослуг або органу соцзахисту у своїй громаді, і там допоможуть заповнити заявку. Ми деталізуємо питання щодо оскарження дій чи бездіяльності комісій, які, власне, здійснюють обстеження пошкодженого майна", - додав Шмигаль.

Крім того, для консультацій за програмою "єВідновлення", за словами прем'єра, тепер можна буде звернутися на урядову гарячу лінію за номером 15-45.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, передбачено можливість надання документів щодо компенсації за пошкоджене нерухоме майно в паперовій формі через центр надання адміністративних послуг, орган соціального захисту населення або нотаріуса.

Також окреслено організацію безпечного поводження з відходами від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу); мінімізацію негативного впливу на здоров'я людей, навколишнє природне і соціальне середовище під час виконання робіт із відновлення експлуатаційної придатності об'єкта.

Крім того, передбачено запровадження вибіркового та комплексного моніторингу розгляду заяв на виплату компенсації та верифікації цільового використання коштів компенсації за пошкоджене нерухоме майно.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/2391

Теги: #шмигаль #євідновлення

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