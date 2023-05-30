Події

17:16 30.05.2023

Кабмін погодив призначення Кіпера головою Одеської ОДА

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Кабмін погодив призначення Кіпера головою Одеської ОДА

Кабінет Міністрів погодив призначення керівника Київської міської прокуратури Олега Кіпера головою Одеської обласної державної адміністрації.

"Підтримано проєкт указу президента України про призначення Олега Кіпера головою Одеської обласної державної адміністрації", - ідеться в повідомленні уряду в телеграмі.

За інформацією одеських ЗМІ, нинішнього прокурора Києва Олега Кіпера розглядали як найімовірнішу кандидатуру на посаду голови Одеської ОДА - начальника Одеської обласної військової адміністрації. Кіпер (1980 р. н.) - уродженець Одеської області, з липня 2020 року очолював столичну прокуратуру. У 2015 році балотувався в мери Одеси як самовисуванець.

Як повідомлялося, начальника Одеської ОВА Максима Марченка було звільнено в березні поточного року.

 

Теги: #кадри #одеська_ода

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