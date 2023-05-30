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14:28 30.05.2023

САП оголосила в міжнародний розшук депутата Київради, обвинуваченого в отриманні 1,39 млн грн хабаря

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САП оголосила в міжнародний розшук депутата Київради, обвинуваченого в отриманні 1,39 млн грн хабаря

Спеціальна антикорупційна прокуратура подала клопотання про міжнародний розшук депутата Київської міської ради, якого обвинувачують в отриманні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці, повідомляє пресслужба САП.

"У зв’язку з неявкою обвинуваченого вдруге на судове засідання та інформацією про його відсутність в Україні прокурор САП подав клопотання до ВАКС щодо міжнародного розшуку обвинуваченого. Також обвинувачення вимагатиме звернення всієї застави в розмірі 10 млн 886 тис. грн у дохід держави та обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щойно його затримають. Мета сторони обвинувачення - забезпечити законними заходами продовження розгляду обвинувачення в суді та постановлення справедливого вироку", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

У САП нагадали, що 11 жовтня 2022 року НАБУ та САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного депутата Київської міської ради (голови однієї з постійних комісій Київради) та ще п'ятьох в отриманні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі в столиці.

Наразі обвинувальний акт стосовно депутата і спільників розглядається у Вищому антикорупційному суді.

З моменту затримання 11 лютого 2022 року депутату Київської міської ради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 14 млн 886 тис. грн. Враховуючи, що за обвинуваченого внесено заставу, на нього було покладено процесуальні обов'язки, передбачені нормами КПК України.

Згодом ухвалою слідчого судді від 11 травня 2022 року розмір застави зменшено до 10 млн 886 тис. грн - 2 млн грн перераховано на ЗСУ, а 2 млн грн - повернуто заставодавцю. Надалі ухвалою слідчого судді від 16 червня 2022 року, яка задовольнила клопотання сторони захисту, розмір застави було зменшено до 9 млн 886 тис., 1 млн повернуто заставодавцю.

16 травня 2023 року обвинувачений, порушуючи обов'язки, не з'явився на судове засідання, адвокати не могли повідомити про місцеперебування обвинуваченого. Зі свого боку слідство встановило, що обвинувачений перетнув кордон України 13 травня 2023 року. На сьогодні місцеперебування обвинуваченого невідоме.

САП не зазначає ім'я обвинуваченого, проте, як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, ідеться про позафракційного депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина, голову постійної комісії Київської міської ради з підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

 

Теги: #депутат #київрада #корупція #розшук #сап

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