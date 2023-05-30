Події

14:10 30.05.2023

У Голосіївському районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи в будинку, пошкодженому уламками російського дрона - Кличко

1 хв читати

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у 24-поверховому будинку в Голосіївському районі Києва, куди вночі влучили уламки російського дрона, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"КАРС почав розбирати аварійні елементи будинку. Вивозять із двору пошкоджені автівки мешканців… Комісія вже оглядає ступінь пошкоджень, аби якнайшвидше приступити до робіт з відновлення будинку", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він уточнив, що внаслідок нічної атаки в Києві одна людина загинула, 11 постраждали, з них шестеро осіб отримали медичну допомогу амбулаторно, п'ятьох - госпіталізували. У лікарнях міста залишаються три людини.

Теги: #кличко #київ #дрони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:35 30.05.2023
"ДТЕК" повідомив про аварійне відключення світла в центрі Києва

"ДТЕК" повідомив про аварійне відключення світла в центрі Києва

13:03 30.05.2023
Ігнат про атаку дронів на Москву: Це їхні внутрішні проблеми

Ігнат про атаку дронів на Москву: Це їхні внутрішні проблеми

10:22 30.05.2023
Одна людина загинула, ще 13 поранені в Києві та області внаслідок атаки РФ ударними дронами - Нацполіція

Одна людина загинула, ще 13 поранені в Києві та області внаслідок атаки РФ ударними дронами - Нацполіція

08:58 30.05.2023
До ліквідації наслідків атаки РФ на Київ уночі залучали понад 150 рятувальників і 30 одиниць техніки

До ліквідації наслідків атаки РФ на Київ уночі залучали понад 150 рятувальників і 30 одиниць техніки

08:50 30.05.2023
Кількість постраждалих після атаки безпілотників у Києві збільшилася до шести людей

Кількість постраждалих після атаки безпілотників у Києві збільшилася до шести людей

05:30 30.05.2023
За добу росіяни 3 рази атакували Київ, знищено 20 ворожих БПЛА

За добу росіяни 3 рази атакували Київ, знищено 20 ворожих БПЛА

18:09 29.05.2023
ВР підтримала виробництво дронів в Україні, звільнивши від податків комплектувальні

ВР підтримала виробництво дронів в Україні, звільнивши від податків комплектувальні

17:09 29.05.2023
КМДА: Під час обстрілів у столичному метро вночі укривалися понад 9 тис. осіб, удень - 41 тис.

КМДА: Під час обстрілів у столичному метро вночі укривалися понад 9 тис. осіб, удень - 41 тис.

13:11 29.05.2023
За попередніми даними, збито всі повітряні цілі, які атакували Київ, - КМВА

За попередніми даними, збито всі повітряні цілі, які атакували Київ, - КМВА

13:06 29.05.2023
Київ у понеділок атакували близько 10 ракет "Іскандер" - Ігнат

Київ у понеділок атакували близько 10 ракет "Іскандер" - Ігнат

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

САП оголосила в міжнародний розшук депутата Київради, обвинуваченого в отриманні 1,39 млн грн хабаря

Стано: Російські атаки на Київ та інші українські міста - варварський терор українців

Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників - Мінреінтеграції

Ігнат про атаку дронів на Москву: Це їхні внутрішні проблеми

На околицях Бахмута українські воїни продовжують просуватися вперед і знищувати ворога - Сирський

ОСТАННЄ

ВР уточнить положення про конкурс кандидатур на посаду судді КС відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії

ВАКС засудив до 8 років позбавлення волі співробітників СБУ, викритих у вимаганні $50 тис.

Українські війська продовжують контролювати південно-західні околиці Бахмута - Маляр

ВР зменшила граничний вік перебування громадян на обліку призовників

САП оголосила в міжнародний розшук депутата Київради, обвинуваченого в отриманні 1,39 млн грн хабаря

До України приїхав американський актор Міша Коллінз - "Укрзалізниця"

ВР має намір надати можливість військовим мати 40 відпускних днів за рік - нардеп

Волонтери ТЧХУ допомагали рятувальникам на місці ліквідації наслідків російської атаки дронами в Києві

Стано: Російські атаки на Київ та інші українські міста - варварський терор українців

Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників - Мінреінтеграції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА