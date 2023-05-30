У Голосіївському районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи в будинку, пошкодженому уламками російського дрона - Кличко

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у 24-поверховому будинку в Голосіївському районі Києва, куди вночі влучили уламки російського дрона, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"КАРС почав розбирати аварійні елементи будинку. Вивозять із двору пошкоджені автівки мешканців… Комісія вже оглядає ступінь пошкоджень, аби якнайшвидше приступити до робіт з відновлення будинку", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він уточнив, що внаслідок нічної атаки в Києві одна людина загинула, 11 постраждали, з них шестеро осіб отримали медичну допомогу амбулаторно, п'ятьох - госпіталізували. У лікарнях міста залишаються три людини.