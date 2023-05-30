Стано: Російські атаки на Київ та інші українські міста - варварський терор українців

У Європейському Союзі назвали обстріли столиці України Києва та інших населених пунктів варварським терором українського населення, так само як і ознакою того, що президент Росії Володимир Путін хоче продовжувати свою війну.

Таку заяву у вівторок у Брюсселі зробив представник Зовнішньої дипломатичної служби Петер Стано. "Ці атаки вкотре демонструють, що Росія продовжує невибірково тероризувати українське цивільне населення у варварський спосіб. Ці атаки також чітка відповідь Путіна тим, хто хоче розпочати мирний процес. Це показує, що Путін не серйозний щодо припинення його війни і хоче продовжувати свою ескалацію проти українського народу", - заявив він.

Стано констатував, що за останні 24 години Київ пережив три хвилі російських ракетних атак і атак дронами. "З постійним націлюванням на Київ, особливо цього місяця, кількість атак на українську столицю, яка була під масивними атаками, становить кожен другий день. І це на додачу до щоденного невибіркового обстрілу та бомбардувань міст, сіл, селищ і місць поруч із лінією фронту на сході країни. За останні декілька днів ці атаки вдарили по лікарнях і житлових будинках, убивши й поранивши українських цивільних", - наголосив представник Зовнішньої дипломатичної служби.

Коментуючи на прохання журналістів атаку дронів на Москву, Стано зазначив, що в ЄС "нічого не відомо про ці атаки". Водночас він закликав Кремль не "використовувати ці випадки для подальшої ескалації".