Події

13:44 30.05.2023

Стано: Російські атаки на Київ та інші українські міста - варварський терор українців

2 хв читати
Стано: Російські атаки на Київ та інші українські міста - варварський терор українців

У Європейському Союзі назвали обстріли столиці України Києва та інших населених пунктів варварським терором українського населення, так само як і ознакою того, що президент Росії Володимир Путін хоче продовжувати свою війну.

Таку заяву у вівторок у Брюсселі зробив представник Зовнішньої дипломатичної служби Петер Стано. "Ці атаки вкотре демонструють, що Росія продовжує невибірково тероризувати українське цивільне населення у варварський спосіб. Ці атаки також чітка відповідь Путіна тим, хто хоче розпочати мирний процес. Це показує, що Путін не серйозний щодо припинення його війни і хоче продовжувати свою ескалацію проти українського народу", - заявив він.

Стано констатував, що за останні 24 години Київ пережив три хвилі російських ракетних атак і атак дронами. "З постійним націлюванням на Київ, особливо цього місяця, кількість атак на українську столицю, яка була під масивними атаками, становить кожен другий день. І це на додачу до щоденного невибіркового обстрілу та бомбардувань міст, сіл, селищ і місць поруч із лінією фронту на сході країни. За останні декілька днів ці атаки вдарили по лікарнях і житлових будинках, убивши й поранивши українських цивільних", - наголосив представник Зовнішньої дипломатичної служби.

Коментуючи на прохання журналістів атаку дронів на Москву, Стано зазначив, що в ЄС "нічого не відомо про ці атаки". Водночас він закликав Кремль не "використовувати ці випадки для подальшої ескалації".

Теги: #європарламент #стано

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:37 09.05.2023
Європарламент підтримав продовження лібералізації торговельного режиму з Україною

Європарламент підтримав продовження лібералізації торговельного режиму з Україною

20:29 11.04.2023
У середу відбудеться перше спільне засідання голів комітетів Європарламенту та Верховної Ради України

У середу відбудеться перше спільне засідання голів комітетів Європарламенту та Верховної Ради України

20:40 28.03.2023
Початок переговорів про вступ України в ЄС є інвестицією в безпечне майбутнє Європи

Початок переговорів про вступ України в ЄС є інвестицією в безпечне майбутнє Європи

20:11 21.03.2023
Глава МЗС України та президент Європарламенту скоординували кроки щодо створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії

Глава МЗС України та президент Європарламенту скоординували кроки щодо створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії

19:26 04.03.2023
Зеленський і Мецола провели у Львові зустріч зі студентами

Зеленський і Мецола провели у Львові зустріч зі студентами

01:14 04.03.2023
До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Метсола

До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Метсола

21:13 22.02.2023
У Раді готують велику нараду з президентом та головами комітетів Європарламенту

У Раді готують велику нараду з президентом та головами комітетів Європарламенту

14:35 16.02.2023
Європарламент закликає якнайшвидше поставити Україні сучасні танки та розглянути питання постачання винищувачів - резолюція

Європарламент закликає якнайшвидше поставити Україні сучасні танки та розглянути питання постачання винищувачів - резолюція

14:06 16.02.2023
Для перемоги України у війні з РФ Європарламент закликав міжнародне співтовариство надати всі, без винятку, види озброєння – резолюція

Для перемоги України у війні з РФ Європарламент закликав міжнародне співтовариство надати всі, без винятку, види озброєння – резолюція

14:02 16.02.2023
Путін та його оточення мають бути притягнуті до відповідальності за скоєний ними проти України злочин агресії – резолюція Європарламенту

Путін та його оточення мають бути притягнуті до відповідальності за скоєний ними проти України злочин агресії – резолюція Європарламенту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників - Мінреінтеграції

Ігнат про атаку дронів на Москву: Це їхні внутрішні проблеми

На околицях Бахмута українські воїни продовжують просуватися вперед і знищувати ворога - Сирський

За минулу добу від ворожих обстрілів в Україні загинули четверо цивільних, травмовані 34 людини, зокрема двоє дітей - глава МВС

Лісовий написав відмову від наукового ступеня

ОСТАННЄ

Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників - Мінреінтеграції

На бахмутському напрямку за добу бойових зіткнень не було, ворог продовжує ротаційні заходи - Череватий

Ігнат про атаку дронів на Москву: Це їхні внутрішні проблеми

У Чорному морі перебувають 4 російські ракетоносії із загальним залпом до 34 "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Подоляк: Безпілотники повертаються з вибуховим протестом до авторів російського "повітряного терору"

На околицях Бахмута українські воїни продовжують просуватися вперед і знищувати ворога - Сирський

За минулу добу від ворожих обстрілів в Україні загинули четверо цивільних, травмовані 34 людини, зокрема двоє дітей - глава МВС

Німеччина могла б додати до "авіаційної коаліції" винищувач Eurofighter - Резніков

Окупанти вранці обстріляли Середину-Буду і два прикордонні села, постраждав мирний житель - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли Торецьк, Курахове, Сіверськ і Вугледар, у Торецьку загинули 2 мирних жителі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА