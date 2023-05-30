Події

13:05 30.05.2023

На бахмутському напрямку за добу бойових зіткнень не було, ворог продовжує ротаційні заходи - Череватий

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На бахмутському напрямку за добу бойових зіткнень не було, ворог продовжує ротаційні заходи - Череватий

На бахмутському напрямку спостерігається значне зменшення боїв, ворог продовжує здійснювати ротаційні заходи, замінюючи "вагнерівців" на підрозділи повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Так, за останні дні ми спостерігали значне зменшення боїв - було по два-три бойові зіткнення. За цю добу не було зовсім. Ворог продовжує ротаційні заходи, відводячи злочинне угруповання "Вагнер" і замінюючи їх на підрозділи повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи. Це відведення гнітюче діє на тих, хто заходить на їхнє (вагнерівців - ІФ-У) місце", - сказав Череватий в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що підрозділи військ окупанта бачать, у якому стані з Бахмута виходять "вагнерівці". За словами Череватого, до Бахмута підтягують боєздатні підрозділи, "одні з найкращих із тих, що залишилися", показуючи тим самим важливість і символізм для окупантів Бахмута.

"І захоплення в них це не викликає. Плюс "в дорогу" ми їм насипаємо щедро. За добу було 80 окупантів знищено, 119 поранено", - сказав речник.

Українські сили також знищили один ворожий БМП, БПЛА, зенітну гармату, два авто і п'ять польових складів із боєприпасами.

Череватий зазначив, що ворог намагається понад десять місяців захопити районний центр.

Теги: #зсу #бахмут

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