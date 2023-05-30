На околицях Бахмута українські воїни продовжують просуватися вперед і знищувати ворога - Сирський

На околицях Бахмута Сили оборони України продовжують просуватися вперед і знищувати російських окупантів, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"Околиці Бахмута. Сили оборони продовжують просуватися вперед і знищувати ворога. Слава Україні!" - написав він у телеграм-каналі, прикріпивши відео роботи українських військових.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила раніше, що українські війська продовжують контролювати околиці Бахмута в південно-західній частині в районі "Літак".