Події

09:46 30.05.2023

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 12 мирних мешканців

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За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 12 мирних мешканців

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У с. Глушківка Куп'янського району обстрілами пошкоджено п'ять приватних житлових будинків, господарські споруди та лінію електропередач. Поранення дістала жінка 60 років. Унаслідок артилерійського обстрілу с. Глибоке Куп'янського району поранень дістала 66-річна жінка... Унаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено елеватор і зерносховище та інші об'єкти цивільної промисловості. Зруйновано житлові будинки, сталися пожежі. Поранення дістала жінка 36 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що, за уточненими даними, внаслідок ворожого удару по смт Ківшарівка Куп'янського району було поранено дев'ятьох мирних жителів. У с. Богуславка Ізюмського району пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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