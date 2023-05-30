Повітряні сили збили 29 із 31 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну в ніч на вівторок

Для нічної атаки у вівторок РФ використовувала 31 ударний дрон, з них - 29 було ліквідовано, повідомляють Повітряні сили ЗС України у вівторок уранці.

"У ніч на 30 травня 2023 року з 23.30 до 4.30 російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА", - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що майже всі дрони вражені на підступах до столиці та в небі Києва.