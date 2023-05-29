Кулеба обговорив із главою МЗС Анголи двосторонню співпрацю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час перебування в столиці Нігерії Абуджі зустрівся з главою Міністерства закордонних справ Анголи Тете Антоніо.

"Перебуваючи в Абуджі, я зустрівся зі своїм ангольським колегою Тете Антоніо. Ми обговорили активізацію двосторонньої співпраці, зокрема у сфері торгівлі та продовольчої безпеки. Я запросив Анголу приєднатися до Формули миру президента Зеленського для відновлення миру в Україні та гарантування глобальної безпеки", - написав Кулеба у твіттері.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав інавгурацію президента Нігерії Боли Ахмеда Тінубу в Абуджі.