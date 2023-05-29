Події

20:35 29.05.2023

Кулеба обговорив із главою МЗС Анголи двосторонню співпрацю

1 хв читати
Кулеба обговорив із главою МЗС Анголи двосторонню співпрацю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час перебування в столиці Нігерії Абуджі зустрівся з главою Міністерства закордонних справ Анголи Тете Антоніо.

"Перебуваючи в Абуджі, я зустрівся зі своїм ангольським колегою Тете Антоніо. Ми обговорили активізацію двосторонньої співпраці, зокрема у сфері торгівлі та продовольчої безпеки. Я запросив Анголу приєднатися до Формули миру президента Зеленського для відновлення миру в Україні та гарантування глобальної безпеки", - написав Кулеба у твіттері.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав інавгурацію президента Нігерії Боли Ахмеда Тінубу в Абуджі.

 

Теги: #ангола #переговори #співробітництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:45 27.05.2023
Кремль відновлює спроби спонукати Захід змусити Україну піти на переговори з РФ - ISW

Кремль відновлює спроби спонукати Захід змусити Україну піти на переговори з РФ - ISW

18:12 25.05.2023
Нас ніщо не може примусити до переговорів із Росією, доки їхні війська на нашій території, - Єрмак

Нас ніщо не може примусити до переговорів із Росією, доки їхні війська на нашій території, - Єрмак

15:29 25.05.2023
Джонсон: Війна закінчиться перемогою України, лише потім переговори

Джонсон: Війна закінчиться перемогою України, лише потім переговори

08:01 16.05.2023
Мелітополь розроблятиме Стратегію економічного розвитку разом із SIDA

Мелітополь розроблятиме Стратегію економічного розвитку разом із SIDA

20:01 12.05.2023
Делегація України на зустрічі зі спецпредставником із Китаю наполягатиме на неможливості укладення компромісів із РФ за рахунок території - Подоляк

Делегація України на зустрічі зі спецпредставником із Китаю наполягатиме на неможливості укладення компромісів із РФ за рахунок території - Подоляк

19:15 11.05.2023
Туреччина та ООН запропонували продовжувати переговори щодо "зернової ініціативи" в онлайн-режимі

Туреччина та ООН запропонували продовжувати переговори щодо "зернової ініціативи" в онлайн-режимі

13:02 11.05.2023
Зеленський закликав не тиснути на Україну закликами до переговорів із Росією

Зеленський закликав не тиснути на Україну закликами до переговорів із Росією

19:55 10.05.2023
Заступник глави МЗС України Мельник обговорив із головним дипрадником президента Бразилії шляхи встановлення миру в Україні та розширення партнерства

Заступник глави МЗС України Мельник обговорив із головним дипрадником президента Бразилії шляхи встановлення миру в Україні та розширення партнерства

07:51 08.05.2023
Кіссінджер вважає, що завдяки КНР наприкінці року можливі українсько-російські переговори

Кіссінджер вважає, що завдяки КНР наприкінці року можливі українсько-російські переговори

20:42 04.05.2023
Глава МВС України та посол Японії обговорили співпрацю в гуманітарному розмінуванні та ідентифікації тіл

Глава МВС України та посол Японії обговорили співпрацю в гуманітарному розмінуванні та ідентифікації тіл

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський в американський День пам'яті подякував борцям за свободу

Ставка розглянула ситуацію на фронті, комплектування нових бригад і ППО

До Бахмута заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта та мотострілецькі підрозділи

Верховна Рада ухвалила закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

ВР підтримала запровадження санкцій проти Ірану на 50 років

ОСТАННЄ

Морпіхам 501 окремого батальйону, які потрапили в полон під час оборони Маріуполя, а також їхнім родинам відновили виплати

ВР ухвалила за основу законопроєкт про страхування ЕКА інвестицій від воєнних ризиків

Польща з 1 червня закриває кордон для вантажівок РФ і Білорусі

Робоча група зареєструвала в Раді законопроєкт про доплати військовослужбовцям

Ворог обстріляв Марганецьку громаду, постраждалих немає

Зеленський в американський День пам'яті подякував борцям за свободу

Мешканці Харківщини, яка постачала окупантам відомості про переміщення ЗС України, загрожує до восьми років в'язниці

Українська авіація вразила 15 районів зосередження противника

Ставка розглянула ситуацію на фронті, комплектування нових бригад і ППО

Російські окупанти забирають техніку у фермерів на окупованих територіях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА