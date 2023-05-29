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20:13 29.05.2023

Робоча група зареєструвала в Раді законопроєкт про доплати військовослужбовцям

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Робоча група зареєструвала в Раді законопроєкт про доплати військовослужбовцям

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про доплати військовослужбовцям, підготовлений робочою групою, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Робоча група парламенту подала законопроєкт №9342 щодо доплат військовим. Ця ініціатива йде на заміну поправки про повернення 30 тисяч гривень до законопроєкту №8312", - написав Железняк у телеграм-каналі в понеділок.

За словами Железняка, згідно із законопроєктом "під час воєнного стану військовослужбовцям щомісяця виплачується додаткова винагорода від 30 000 до 100 000 грн пропорційно до часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах і на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України".

Народний депутат розповів, що законопроєкт також передбачає доплату військовослужбовцям строкової служби в розмірі 6000 грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.

"Також доплати 6000 грн/місяць передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій, і які зараховані в розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби", - пояснив Железняк.

Згідно із законопроєктом, щомісячна додаткова винагорода в розмірі 2350 грн також виплачуватиметься курсантам.

Розмір додаткової винагороди (10-30 тис грн) інструкторам, залежно від рівня, інтенсивності та напрямів підготовки, визначатимуть керівники сектору безпеки і оборони України.

За словами Железняка, видатки державного бюджету на виплати військовим, пропоновані законопроєктом, орієнтовно становитимуть 10 млрд грн на рік.

"Цього року - це 1,9 млрд грн до кінця року, але це без урахування доплати інструкторам", - уточнив Железняк.

Він також розповів, що в законопроєкті є важливі норми, не пов'язані з фінансуванням.

Зокрема, автори законопроєкту запропонували не допускати до участі в бойових діях військовослужбовців із числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки.

Законопроєкт також обумовлює, що термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим за один місяць для мобілізованих громадян, які раніше не проходили військової служби.

"Під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів", - розповів депутат.

Як повідомлялося, Верховна Рада 10 квітня ухвалила в цілому законопроєкт №8312 (щодо удосконалення процедури примусового відчуження майна під час війни) і повернула щомісячні виплати в 30 тис. грн військовослужбовцям, поліцейським і ДСНС. Однак 11 квітня народний депутат Володимир Цабаль (фракція "Голос") зареєстрував у парламенті проєкт постанови №8312-П щодо скасування рішення про ухвалення цього законопроєкту, яка блокувала його підписання головою Верховної Ради.

 

 

 

 

Теги: #військові #законопроєкт #доплати

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