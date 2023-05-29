Події

19:24 29.05.2023

Ставка розглянула ситуацію на фронті, комплектування нових бригад і ППО

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Ставка розглянула ситуацію на фронті, комплектування нових бригад і ППО

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача в понеділок розглянули ситуацію на фронті, комплектування нових бригад і роботу ППО.

"Важливі питання. Важливі рішення. Головне - терміни. А найголовніше - щодо термінів є відповіді. Питання перше: фронт. Доповідали: Залужний, Сирський, Тарнавський. Щодо загальної оперативної ситуації та окремих напрямків", - написав президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі.

"Питання друге: комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики. Доповіді Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпрому. Питання третє: нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданих збитків. За всіма пунктами ухвалено відповідні рішення", - написав також він.

 

 

 

Теги: #ставка #зеленський

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