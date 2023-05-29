Події

18:05 29.05.2023

Окупанти завдали удару авіаційними бомбами по Торецьку, загинули дві людини, восьмеро поранені - голова Донецької ОВА

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Окупанти завдали удару авіаційними бомбами по Торецьку, загинули дві людини, восьмеро поранені - голова Донецької ОВА

У понеділок російські окупанти двічі завдали удару фугасними авіаційними бомбами по Торецьку Донецької області, внаслідок чого загинули дві особи, восьмеро поранені, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

"Дві людини загинули і вісім поранені внаслідок удару по Торецьку. Об 11:30 росіяни двічі ударили по місту авіацією - фугасними авіаційними бомбами (ФАБ-250). Пошкоджено АЗС та багатоповерхову будівлю", - написав очільник ОВА в телеграм-каналі.

На місці події працюють рятувальники і поліція, постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

 

Теги: #обстріліи #донецька_область

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