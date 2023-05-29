Події

17:09 29.05.2023

КМДА: Під час обстрілів у столичному метро вночі укривалися понад 9 тис. осіб, удень - 41 тис.

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КМДА: Під час обстрілів у столичному метро вночі укривалися понад 9 тис. осіб, удень - 41 тис.

Під час ворожого обстрілу в ніч на понеділок у метро столиці ховалися понад 9 тис. осіб, з яких 1 120 - діти, вдень - 41 тисяча, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Уночі на станціях метро укривалися більше ніж 9 тисяч містян, із яких 1 120 – діти. Це найбільша кількість людей, яка перебувала вночі на станціях протягом поточного місяця. Під час денного обстрілу столиці у підземці перебували більше ніж 41 тисяча людей", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.

Пресслужба нагадує, що в метро під час тривоги на станціях можна отримати стільці та питну воду. Городян просять зважати на те, що на станціях досить прохолодно, тому необхідно брати із собою теплий одяг.

 

Теги: #метро #київ #укриття

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