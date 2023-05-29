Маляр: РФ у психологічних цілях використовує запуск ракет по цивільних об'єктах у центрі Києва

Запуск РФ ракет по цивільних об'єктах у центрі Києва - це зброя, яку використовують із психологічною метою для залякування, оскільки столиця - це символ незламності та опору, наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Росіяни ведуть також і психологічну війну. Їх задача максимально підірвати нашу психологічну стійкість та єдність. Адже це два важливих фактори опору. Як вони це роблять: військовими та інформаційними методами. Приміром, запускати ракети по цивільних об’єктах в центрі Києва - це зброя, яка використовується з психологічною метою. Насамперед, щоб залякати", - написала Маляр у телеграм-каналі.

Вона наголосила, що Київ для українців не просто столиця, а символ незламності та опору.

"Тому вдарити по Києву для ворога - це показати вразливість нашого символу стійкості. Ворог прагне, щоб підсвідомо в українців склалось враження беззахисності столиці", - зазначили в Міноборони.

Крім того, Маляр повідомила, що паралельно з ракетною атакою, буквально за декілька годин до пуску, розпочалася інформаційно-психологічна атака - чергова дискредитація військово-політичного управління.

"Ворог інформаційно б'є по тих, хто користується довірою громадян. Для чого? Так само, як і з ракетами по Києву, щоб посіяти відчуття беззахисності", - додала заступниця міністра.

Джерело: t.me/annamaliar/802